Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer schwer verletzt

Vreden (ots)

Unfallzeit: 19.08.2022, gegen 14.25 Uhr

Unfallort: Vreden, Zwillbrocker Straße (L 608) Wirtschaftsweg "Gaxel"

Am Freitagnachmittag verletzte sich ein 61-jähriger Radfahrer aus Gronau bei einem Zusammenstoß mit einem 46-jähriger Autofahrer aus Vreden schwer. Der Autofahrer hatte den Wirtschaftsweg "Gaxel" befahren und wollte die übergeordnete Zwillbrocker Straße (L 608) queren. Dabei stieß er mit dem Gronauer zusammen, der mit einem Rennrad auf dem abgesetzten Radweg der Zwillbrocker Straße unterwegs war. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen mit einem Rettungswagen in ein Ahauser Krankenhaus. Am Pkw, am Rennrad sowie an dem getragenen Fahrradhelm entstanden Sachschäden.

