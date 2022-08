POL-BOR: Borken - Unbekannte erbeuten Uhr

Borken (ots) - Unfallzeit: 19.08.2022, 11:05 Uhr; Unfallort: Borken, Mollenwieske Weitergefahren ist eine unbekannte Person am Freitag nach einem Unfall in Borken. Gegen 11.05 Uhr fuhrnach Angaben des Geschädigten ein rotes Auto mit BOR-Kennzeichen auf der Straße Mollenwieske sehr dicht an einem parkenden Wagen vorbei in Richtung Mühlenstraße. Die Außenspiegel stießen dabei gegeneinander. Die Polizei bittet um ...

mehr