Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zeugenaufruf nach Vandalismus

Borken (ots)

Tatzeit: 18.08.2022, 19:00 Uhr, bis Freitag, 19.08.2022, 06:00 Uhr; Tatort: Borken, Heidener Straße

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte Mobiliar auf der Terrasse eines gastronomischen Betriebs in Borken. Das Geschehen spielte sich in der Nacht zum Freitag an der Heidener Straße ab. Die Täter hinterließen Brandlöcher und -flecken und brachen Teile eines Dielenbodens heraus. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell