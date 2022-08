Moers (ots) - Der Bezirksdienstbeamte Michael Goralczyk ist am morgigen Dienstag, 02.08.22, Ansprechpartner für alle Kapellenerinnen und Kapellener. In der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.30 Uhr kann er an der AWO Begegnungsstätte, an der Ehrenmalstraße 2, aufgesucht werden. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / 107-1050 Fax: 0281 / 107-1055 E-Mail: ...

