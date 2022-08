POL-WES: Kamp-Lintfort- Fahrer eines blauen Minis gesucht, der vermutlich einen Schaden am Auto hat

Dinslaken (ots) - Unbekannte waren am Wochenende im Ortsteil Hiesfeld unterwegs. In der Zeit von Samstag, 12.00 Uhr, bis Sonntag, 10.00 Uhr, beschädigten sie zwei Fensterscheiben und eine Tür einer Grundschule an der Straße Auf der Hühnerheide. Zuvor hatten sie noch eine Überwachungskamera aus der Vorrichtung gerissen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0. Kontakt für ...

mehr