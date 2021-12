Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Umkirch - In der Zeit zwischen Dienstag, 07.12.2021, 14:00 Uhr und Mittwoch, 08.12.2021, 08:20 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Einmündung Belchenring / Brugesstraße vermutlich beim Rangieren mit dem Zaun eines Anwohners und verursachte dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Anhand des Schadensbildes vermutet die Polizei, dass es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen LKW handeln könnte. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/91170 zu melden.

