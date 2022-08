Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Verkehrsunfälle auf der Twickler Straße

Vreden (ots)

Unfallzeit: 18.08.2022, 12:00 bzw. 16.40 Uhr; Unfallort: Vreden, Twicklerstraße

Gleich zu zwei Verkehrsunfällen auf der Twicklerstraße in Vreden mussten Rettungs- sowie Polizeikräfte am Donnerstag ausrücken. Gegen 12.00 Uhr kollidierte ein 81 Jahre alter Fahrer eines Elektroscooters mit einer Fußgängerin. Die 72 Jahre alte Vredenerin hatte im verkehrsberuhigten Bereich der Twicklerstraße gestanden, als sich der Vredener näherte. Aufgrund eines Bedienfehlers des Fahrzeugs verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Frau, die daraufhin stürzte und sich schwer verletzte. Der Rettungsdienst brachte die Vredenerin in ein Krankenhaus. Rund fünf Stunden später stießen zwei Pedelecfahrende aus Vreden zusammen. Ein 69-Jähriger bremste verkehrsbedingt. Das bemerkte eine 68-jährige Frau zu spät und fuhr auf. Auch hier hatte der Sturz schwere Folgen: Der Rettungsdienst brachte die Radfahrerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell