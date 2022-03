POL-F: 220331 - 0374 Frankfurt-Innenstadt: Kioskeinbrecher erbeutet Waren und Bargeld - Zeugen gesucht

Frankfurt am Main (ots) - - KfW Capital Award: Bewerbungen ab 1.4.2022 möglich - Prämiert werden Persönlichkeiten in den beiden Kategorien "Best Female Investor" und "Best Impact Investor" - Feierliche Preisverleihung am 19.10.2022 in Berlin Von morgen an bis zum 1.7.2022 können sich Investorinnen und Investoren für den KfW Capital Award "Best Female Investor" und ...

