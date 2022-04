POL-BI: Blauer Kleinwagen-Fahrer nach Nötigung im Straßenverkehr gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein unbekannter Täter beabsichtigte am Samstag, 16.04.2022, den Katalysator eines Fiat abzumontieren und wurde vom Fahrer bei seinem Vorhaben gestört. An der Sperberstraße gelang es einem Täter, den Katalysator an einem Opel Combo zu entfernen. Ein 82-jähriger Bielefelder stellte am Samstagabend seinen grauen Fiat auf einem Parkplatz an der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße ...

