POL-LIP: Lage-Waddenhausen. Diebe auf der Baustelle.

Bislang unbekannte Diebe drangen über das vergangene Wochenende (14. - 17. Oktober 2022) in den Baustellenbereich an der Ecke Sylbacher Straße/Alt Holzhauser Straße ein. Sie stahlen zahlreiche Werkzeuge, eine Kabeltrommel, auf der sich noch 150 Meter Kabel befanden und zapften aus den dortigen Baumaschinen etwa 120 Liter Dieseltreibstoff ab. Ihre Beobachtungen zu dem Diebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2; Telefon 05231 6090.

