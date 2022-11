POL-FR: Efringen-Kirchen: Auf parkendes Auto aufgefahren - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Über das Wochenende von Samstag, 26.11.2022, bis Montag, 28.11.2022, haben Unbekannte an der Schule in der Bahnhofstraße Sitzsteine und ein Verkehrszeichen beschädigt. Im dortigen Amphitheater wurde ein Sitzstein zerschlagen. In der Steinenstraße wurde ein Verkehrszeichen aus dem Boden gerissen, etwa 60 Meter über den Parkplatz gezogen und hinter der Schule in einen Abwasserschacht gesteckt. ...

mehr