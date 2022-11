Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Brennholzdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte haben in dem Zeitraum zwischen Samstag, 19.11.2022, bis Samstag, 26.11.2022, aus einem Schlagraum mehrere Baumstämme gestohlen. Der Schlagraum befindet sich im Gewann Neufeld, östlich des Wohngebietes, in der Nähe des Dengeligeistweges. Zum Abtransport der Buchenbaumstämme dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Diebstahlschaden soll etwa 900 Euro betragen. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welchen in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge in dem besagten Gebiet aufgefallen sind.

