POL-FR: Rheinfelden: Rauchentwicklung auf Friedhofstoilette

Freiburg (ots) - Am Montagmorgen, 28.11.2022, gegen 08:00 Uhr, ist auf der B 314 zwischen Eggingen und Wutöschingen-Ofteringen der Fahrer eines Lieferwagens in den Gegenverkehr geraten. Der 22-jährige streifte einen entgegenkommenden Lkw am Anhänger. Der 54-jährige Lkw-Fahrer war noch in den Grünstreifen ausgewichen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein ...

