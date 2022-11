Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Lieferwagenfahrer gerät in Gegenverkehr - leicht verletzt

Am Montagmorgen, 28.11.2022, gegen 08:00 Uhr, ist auf der B 314 zwischen Eggingen und Wutöschingen-Ofteringen der Fahrer eines Lieferwagens in den Gegenverkehr geraten. Der 22-jährige streifte einen entgegenkommenden Lkw am Anhänger. Der 54-jährige Lkw-Fahrer war noch in den Grünstreifen ausgewichen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde ein hinter dem Lkw befindlicher Transporter beschädigt. Der Lieferwagenfahrer fuhr zunächst weiter, hielt dann an und verständige die Polizei. Er erlitt leichte Verletzungen und kam zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Es besteht der Verdacht, dass der Lieferwagenfahrer kurz eingeschlafen war. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 8500 Euro.

