POL-FR: Freiburg - Haslach-Haid: Einbruch in Autohaus

Freiburg (ots)

Freiburg - Haslach-Haid: In der Nacht vom 24. auf den 25.11.2022 drangen bislang unbekannte Täter in ein Autohaus in der Bötzinger Straße ein. Im Gebäudeinneren öffneten die Täter mehrere Tresore unter Zuhilfenahme von schwerem Werkzeug. Das genaue Diebesgut steht noch nicht fest.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Freiburg unter 0761/882-2880 in Verbindung zu setzen.

js

