POL-FR: March-Hugstetten - Zwei Fahrradfahrer in Schlangenlinien

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Breisach fielen am Montag 28.11.2022 gegen 23:50 Uhr zwei in der Industriestraße fahrende Radfahrer auf. Diese bewegten ihre Drahtesel in starken Schlangenlinien. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht einer Alkoholisierung. Für beide Fahrradfahrer endete fortan die Fahrt, die Ergebnisse der durchgeführten Blutentnahmen stehen noch aus.

