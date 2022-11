Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Simonswald: Verkehrsunfall nach verlorener Ladung

Freiburg (ots)

Mehrere Teile seiner Ladung, u.a. Holzbearbeitungswerkzeuge und einen Ölbehälter, verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am frühen Montagmorgen, 28.11.2022 in einem Kurvenbereich auf der L 173 von Obersimonswald in Richtung Gütenbach. Durch das aus dem Ölbehältnis ausgetretene Öl wurde die Fahrbahn großflächig benetzt, wodurch ein weiteres Fahrzeug ins Schleudern geriet und mit den auf der Fahrbahn befindlichen Gegenständen kollidierte. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in derzeit noch nicht bezifferbarer Höhe.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681/4074-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum gesuchten Fahrzeug, welches die Ladung verloren hat, geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell