Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbruch auf Campingplatz

Staufen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 28.11.2022, wurde in das Rezeptionsgebäude eines Campingplatzes in Staufen eingebrochen. Bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Der Versuch, die dort stehende Registrierkasse aufzubrechen scheiterte jedoch. Letztlich wurde eine noch nicht genau zu beziffernde Menge Münzgeld entwendet.

Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täterschaft, eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Müllheim, Tel. 07631-1788 0, zu melden.

RM/FH

