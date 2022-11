POL-FR: Lörrach: Einbruchsversuch in Game und Entertainment Center - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Unbekannte betraten in der Nacht von Freitag, 25.11.2022, auf Samstag, 26.11.2022, einen Rohbau in dem Gewerbegebiet "Einhäge" und hebelten eine Metalltür eines Raumes auf, in welchem sich von mehreren Handwerkern verschiedenes Werkzeug und Baumaschinen befanden. Momentan kann noch nicht gesagt werden, was alles gestohlen wurde. Zum Abtransport dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Medienrückfragen ...

