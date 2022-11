POL-FR: Schopfheim: Fahrraddiebe auf frischer Tat vorläufig festgenommen - Fahrradbesitzer gesucht

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots) - Am Montag, 21.11.2022, wurde in der Zeit zwischen 10:55 Uhr und 12:10 Uhr am Neutorplatz in Breisach vor der dortigen Sparkasse ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer Skoda an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Bei dem Verursacherfahrzeug, welches sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte, könnte es sich nach derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen um einen grau-silbernes ...

mehr