Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Wohnungseinbruch in der Domhofstraße - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Samstag, 26.11.2022, wurden an einem Küchenfenster einer Erdgeschosswohnung Hebelspuren festgestellt. Ein Unbekannter versuchte wohl das Fenster aufzuhebeln, was nicht gelang. Vielleicht wurde der Unbekannte bei der Tatausführung auch gestört. Der Tatzeitraum lässt sich nicht genau eingrenzen. Die Erdgeschosswohnung befindet sich in einem Mehrfamilienhaus in der Domhofstraße, zwischen der Mappacher Straße und Bläsiring. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) oder auch per Email unter loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de erreichbar.

