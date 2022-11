Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrgast attackiert Busfahrer - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrgast hat am Samstag, 26.11.2022, gegen 17:50 Uhr, in Waldshut-Tiengen in einem Linienbus den Busfahrer attackiert. Der Fahrgast war bei einem Halt in Tiengen aufgrund seines aggressiven und lautstarken Auftretens gegenüber dem Busfahrer des Busses verwiesen worden. Der Tatverdächtige soll dann dem Busfahrer einen Faustschlag versetzt haben und ihn auch beleidigt haben. Ein anderer Fahrgast trennte die beiden, wobei der Tatverdächtige zu Fuß flüchtete. Der Busfahrer erlitt eine blutende Verletzung an der Lippe und am Bein. Der Tatverdächtige meldete sich später beim Polizeirevier. Er war alkoholisiert. Gegen 23:50 Uhr fiel er erneut in einem Nachtbus am Busbahnhof in Waldshut auf, da er den Nachtzuschlag nicht entrichten wollte. Gegenüber den polizeilichen Maßnahmen zeigte er sich völlig uneinsichtig. Er wurde letztlich in Gewahrsam genommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell