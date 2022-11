Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Größeres Aufgebot von Polizei und Rettungsdienst nach Streitigkeiten

Am Freitagabend, gegen 17.25 Uhr, wurde der Polizei eine größere Schlägerei gemeldet. Diese rückte mit Streifen aus Laupheim, Biberach und Ulm an. Auch der Rettungsdienst fuhr nach den ersten Meldungen groß auf. Vor Ort konnten die Beteiligten schnell getrennt werden. Als Grund wurde ermittelt, dass ein Arbeiter mit seiner Unterkunft unzufrieden war. Seinen Frust entlud er am Inventar des Hauses. Mehrere Mitbewohner widersetzten sich ihm und beendeten gemeinsam seine Gewaltausbrüche. Durch die Handgreiflichkeiten, bei dem auch ein Besenstiel eingesetzt war, wurden drei Bewohner verletzt. Sie kamen zur Untersuchung in verschiedene Krankenhäuser.

