POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Dieseldiebstahl auf einer Baustelle in Elsfleth +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Unbekannte Personen haben am Mittwoch, 02. November 2022, versucht, in ein Einfamilienhaus im Arp-Schnitger-Weg in Brake einzubrechen. Nachdem sie zwischen 17:40 und 17:44 Uhr eine Fensterscheibe am Haus beschädigt hatten, wurden sie vom Bewohner überrascht und an der weiteren Ausführung ...

