POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen haben am Mittwoch, 02. November 2022, versucht, in ein Einfamilienhaus im Arp-Schnitger-Weg in Brake einzubrechen.

Nachdem sie zwischen 17:40 und 17:44 Uhr eine Fensterscheibe am Haus beschädigt hatten, wurden sie vom Bewohner überrascht und an der weiteren Ausführung gehindert. Sie flüchteten vom Tatort in Richtung Buschweg.

Der Bewohner konnte eine vage Beschreibung von zwei männlichen Tätern abgeben, die ungefähr zwanzig Jahre alt und ca. 180 cm groß waren. Beide waren von schlanker Statur und mit einer blauen Cap und blauer Jacke bzw. einer grauen Cap und grauen Jacke bekleidet.

Weitere Hinweise nimmt die Polizei Brake unter 04401/935-0 entgegen.

