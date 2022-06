BPOLI L: Haft statt Urlaub

Leipziger Hauptbahnhof (ots) - Am Sonntagabend wurde ein "Langfinger" in einem Drogeriemarkt in den Promenaden am Leipziger Hauptbahnhof auf frischer Tat beim Diebstahl erwischt. Der Mann entwendete insgesamt sieben Flaschen Parfum im Gesamtwert von fast 400EUR. Für die Personalienfeststellung des Mannes wurde die Bundespolizei hinzugezogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 26-jährige Georgier bereits von den ...

