Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Junger Mann in Wildeshausen beraubt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 31. Oktober 2022, 22:00 Uhr, ist ein junger Mann in Wildeshausen Opfer eines Raubes geworden. Zwei männliche Personen flüchteten vom Tatort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 17-jährige Wildeshauser war zur Tatzeit auf dem Heimweg und ging von der Wittekindstraße durch ein kleines Waldstück in Richtung des Parkplatzes eines Supermarktes an der Straße 'Westertor'. Auf diesem Parkplatz wurde er von zwei Männern konfrontiert. Während einer den 17-Jährigen festhielt und zur Ruhe ermahnte, nahm der zweite das Portemonnaie des Jugendlichen an sich, entnahm Bargeld und warf den Geldbeutel danach weg. Beide Täter flüchteten anschließend in das Waldstück, aus dem der 17-Jährige gekommen war. Er selber erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Nach der Vernehmung des Opfers liegen nun Beschreibungen der Täter vor:

Täter 1:

- ca. 25 Jahre alt - ungefähr 170 cm groß - korpulente Statur - trug eine schwarze Strickjacke mit Kapuze auf dem Kopf - rotes T-Shirt unter der Strickjacke - weiße Nike Air Force Sneaker mit schwarzem Logo - schwarze Einmalhandschuhe - Maske ähnlich des Jokers aus der Batman-Verfilmung

Täter 2:

- ca. 25 Jahre alt - ungefähr 175 - 180 cm groß - schlanke Statur - blonde Haare - trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit der Kapuze auf dem Kopf - schwarze Cargohose (Taschen an den Seiten) - dunkle Schuhe - schwarze Einmalhandschuhe - Maske ähnlich des Jokers aus der Batman-Verfilmung

Wer weitere Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell