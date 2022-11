Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Rastanlage-Huntetal +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nicht unerheblicher Sachschaden ist am Mittwoch, 02. November 2022, 18:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Huntetal entstanden. Der Verursacher entfernte sich. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 53-jähriger Bayer befuhr mit einem Sattelzug die Autobahn 29 in Richtung Osnabrück und legte auf dem Gelände der Rastanlage eine Pause ein. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weiteren Sattelzuges fuhr an dem geparkten Gespann vorbei. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem unbekannten Sattelzug und dem Außenspiegel des stehenden Sattelzugs, an dem Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro entstand.

Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, der die Fahrt anschließend auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück fortsetzte, kann sich unter 04435/9316-0 an die Autobahnpolizei Ahlhorn wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell