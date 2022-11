POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und hohem Sachschaden in Wardenburg

Delmenhorst (ots) - Ein 85-jähriger Radfahrer hat am Dienstag, 01. November 2022, 10:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude schwere Verletzungen erlitten. Der Mann aus Hude befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg an der Hohe Straße in Richtung Bahnhof, kam auf dem mit Laub bedeckten Weg ins Rutschen und stürzte. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus ...

mehr