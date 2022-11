POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Hude schwer verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag, 01. November 2022, 06:40 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ahhorn verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt. Die unbekannte Person befuhr mit einem grünen Ford Focus die Visbeker Straße in Richtung Ahlhorn und kam in einer Rechtskurve in Höhe der Straße 'Meyelheide' von der ...

mehr