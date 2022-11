POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Erheblich alkoholisierter Pkw-Fahrer in Dötlingen

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch, 02. November 2022, versucht, in einen Imbiss in der Cloppenburger Straße in Ahlhorn einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Durch das Einschlagen eines Fensters lösten sie um 01:15 Uhr einen Alarm aus und sahen vermutlich deshalb ...

