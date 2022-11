Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Versuchter Einbruch in einen Imbissbetrieb in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Mittwoch, 02. November 2022, versucht, in einen Imbiss in der Cloppenburger Straße in Ahlhorn einzubrechen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Durch das Einschlagen eines Fensters lösten sie um 01:15 Uhr einen Alarm aus und sahen vermutlich deshalb von einer weiteren Tatausführung ab. Wer in der Nähe des Bahnhofs verdächtige Personen gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

