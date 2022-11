Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junge Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein junges Mädchen ist am Dienstag, 01. November 2022, 07:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte sie in Höhe der Anschlussstelle Stickgras übersehen.

Die 28-jährige Frau aus der Gemeinde Stuhr befuhr mit einem VW die B75 in Richtung Bremen und verließ diese an der Anschlussstelle Stickgras. An der Einmündung zur Syker Straße hielt sie am Stopp-Schild und tastete sich anschließend nach vorne, um nach rechts abbiegen zu können. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem zwölfjährigen Mädchen aus der Gemeinde Stuhr. Sie war mit ihrem Fahrrad in Richtung Delmenhorst unterwegs und nutzte die falsche Seite des Radwegs.

Nach dem Zusammenstoß kam das Mädchen zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht erforderlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell