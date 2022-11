Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand eines Einfamilienhauses in Brake

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 01. November 2022, gegen 14:30 Uhr, bei einem Brand eines Einfamilienhauses in der Danziger Straße in Brake entstanden.

Während Mitarbeitende einer Firma Sanierungsarbeiten an einem Balkon des Hauses ausführten, stellten sie eine Rauchentwicklung am Dach fest. Sie verständigten über den Notruf die Feuerwehr. Insgesamt 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brake rückten zum Brandort aus, an dem sich zwischenzeitlich ein Brand des Dachstuhls entwickelt hatte. Sie konnten ein Ausbreiten des Feuers auf benachbarte Häuser verhindern. Das betroffene Einfamilienhaus ist nach dem Brand aber nicht mehr bewohnbar.

Die 80-jährige Bewohnerin blieb unverletzt und kommt vorerst bei Angehörigen unter.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zur Ermittlung der Brandursache ist das Einfamilienhaus beschlagnahmt worden.

