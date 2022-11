Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Ahlhorn +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag, 01. November 2022, 06:40 Uhr, einen Verkehrsunfall in Ahhorn verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Die unbekannte Person befuhr mit einem grünen Ford Focus die Visbeker Straße in Richtung Ahlhorn und kam in einer Rechtskurve in Höhe der Straße 'Meyelheide' von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach der Pkw einen Zaun zu einem Gewerbepark. Nach dem Unfall entfernte sich der Ford in Richtung Vechtaer Straße von der Unfallstelle. Der bisher bekannte Sachschaden beträgt 5.000 Euro.

Wer weitere Hinweise zu möglichen Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell