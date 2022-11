Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Junger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein junger Radfahrer wurde am Mittwoch, 02. November 2022, 14:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt.

Ein 47-Jähriger Delmenhorster befuhr mit einem Peugeot den Kreisel am Hasporter Damm und wollte diesen in Richtung Brendelweg verlassen. Zeitgleich überquerte der 14-jährige Jugendliche den Fußgängerüberweg mit seinem Fahrrad. Durch den Zusammenstoß erlitt der Jugendliche leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

