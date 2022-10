Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Täter brechen ein während Bewohner schläft

Kürten (ots)

In der Nacht zu Samstag (22.10.) alarmierte ein Kürtener die Polizei und meldete einen Einbruch in seine Erdgeschosswohnung in der Straße Oberossenbach.

Gegen 00:45 Uhr sei der Geschädigte durch ein mehrfach knallendes Geräusch an seinen Rollläden geweckt worden. Als er nachsehen wollte, bemerkte er, dass die Rollläden halb hochgeschoben waren und außerdem die Terrassentüre zum Wintergarten gewaltsam aufgehebelt war. Außerdem hatten die unbekannten Täter mehrere Räume durchwühlt.

Es wurde ein Laptop mit einem höheren dreistelligen Wert entwendet. Zudem entstand ein höherer dreistelliger Sachschaden.

Der Erkennungsdienst wurde zwecks Spurensicherung alarmiert. Eine Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief negativ.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachten haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell