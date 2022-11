Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen an der Fils - Ladendiebe flüchten

Am Donnerstag verfolgten Zeugen zwei Ladendiebe in Gingen.

Ulm (ots)

Gegen 12.30 Uhr betraten zwei Männer einen Supermarkt in der Hindenburgstraße. Sie hatten Umhängetaschen bei sich, die sie mit Waren füllten, schilderten Zeugen später. Einer der Beiden sei mit leerem Einkaufswagen und gefüllten Taschen an der Kasse vorbei nach draußen gegangen. Als der zweite Dieb ebenfalls den Laden verlassen wollte, habe ihn eine Mitarbeiterin auf den Diebstahl angesprochen. Er habe daraufhin die Flucht ergriffen und sei in Richtung Hindenburgstraße gerannt. Gemeinsam mit einer Zeugin nahm die Mitarbeiterin die Verfolgung der mutmaßlichen Diebe auf. Auf dem Parkplatz sah die Zeugin wie der erste Mann bereits in einem dunklen Mercedes saß und der Motor lief. Die 40-jährige Zeugin machte die Mitarbeiterin auf den Mercedes aufmerksam, worauf sie gemeinsam zu dem Wagen gingen. Als die beiden Frauen den Unbekannten zum Aussteigen aufforderten, habe er Gas gegeben und sei direkt auf die Mitarbeiterin zugefahren. Die 31-Jährige rettete sich durch einen Sprung zur Seite. Der Mann flüchtete anschließend mit hoher Geschwindigkeit über die Hindenburgstraße in Richtung Kuchen, so die Schilderungen der Zeuginnen gegenüber der Polizei. Das Kriminalkommissariat Göppingen (07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise weiterer Zeugen.

++++2179778 (WJ)

Thomas Hagel, Tel.: 0731/188-1111

