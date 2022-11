Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St.Blasien: Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 25.11.2022, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, ist ein vor einer Apotheke in der Bernau-Menzenschwander-Straße in St.Blasien geparkter Kleinwagen beschädigt worden. Der Kia wies frische Beschädigungen an den Türen auf der Fahrerseite auf, als die Besitzerin zurückkam. Möglicherweise hatte ein zuvor dort befindlicher größerer weißer Pkw oder SUV beim Rangieren den Kia touchiert. An diesem wurde ein Sachschaden von rund 2000 Euro verursacht. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

