Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 28.11.2022, wurde versucht, in der Giessenstraße in Bad Säckingen ein Zigarettenautomat aufzubrechen. Gegen 01:10 Uhr war ein Anwohner durch mehrere laute Knallgeräusche aus den Schlaf gerissen worden. Eine angerückte Polizeistreife traf vor Ort einen noch qualmenden Zigarettenautomaten vor. Vorsorglich wurde die Feuerwehr verständigt Offensichtlich war versucht worden, diesen in irgendeiner Art und Weise aufzusprengen. Der Versuch scheiterte. Auf weitere sachdienliche Hinweise hofft das Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0.

