Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eggingen: Kind auf Fahrrad kollidiert mit Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Ein 10 Jahre altes Kind auf einem Fahrrad ist am Samstag, 26.11.2022, gegen 13:10 Uhr, in Eggingen mit einem Pkw kollidiert und hat sich dabei leicht verletzt. Der Junge kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er war mit einem Fahrrad aus einer Seitenstraße auf die bevorrechtigte Stühlinger Straße eingefahren und mit dem dort fahrenden Auto einer 62 Jahre alten Frau zusammengestoßen. Der junge Fahrradfahrer stürzte in der Folge auf die Straße und zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Der entstandene Sachschaden liegt beim Fahrrad bei rund 200 Euro, am Auto bei ca. 1000 Euro.

