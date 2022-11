POL-FR: Bonndorf: Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Durch Aufhebeln der Eingangstüre verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag, 25./26.11.2022 Zutritt in einen Kiosk in der Werderstraße. Bargeld im dreistelligem Bereich und eine größere Menge an Zigarettenstangen wurden entwendet. Weiter wurde ein Schrank mit Zeitschriften aufgebrochen, daraus aber nichts gestohlen. Die ...

