POL-F: 221110 - 1293 Frankfurt-Griesheim: Fahrzeugkontrolle führt zum Auffinden von Drogen

Frankfurt (ots) - (fue) Einer Streife des 5. Polizeirevieres fielen am Dienstag, den 08. November 2022, gegen 15.30 Uhr, zwei Männer in der Franziusstraße auf, die offensichtlich aus den Kellerräumen eines Lokal kamen und verschiedene Taschen mit sich trugen. Bei der sich anschließenden Kontrolle der beiden Männer, 33 und 43 Jahre alt, konnten in den Taschen 14 ...

mehr