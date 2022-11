Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221109 - 1291 Frankfurt-Ostend: Festnahmen nach Einbruchsdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Einer Streife des 5. Polizeirevieres fielen am Dienstag, den 08. November 2022, gegen 15.30 Uhr, zwei Männer in der Franziusstraße auf, die offensichtlich aus den Kellerräumen eines Lokal kamen und verschiedene Taschen mit sich trugen.

Bei der sich anschließenden Kontrolle der beiden Männer, 33 und 43 Jahre alt, konnten in den Taschen 14 Flaschen Wein festgestellt werden. Wie sich herausstellte, stammten diese aus den Kühlschränken des Kellerraumes des besagten Lokales. Die Täter hatten die Kellertür aufgebrochen und waren so in das Innere gelangt.

