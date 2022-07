POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Pirmasens, Bottenbacher Straße (ots) - Am Freitag den 01.07.2022, gegen 23:30 Uhr, zündete ein bislang unbekannter Täter in der Bottenbacher Straße in Pirmasens ein Veranstaltungsplakat an, welches an einer Laterne befestigt war. Es entstand Sachschaden am Plakat, sowie am Laternenmast in Gesamthöhe von ca. 150 EUR. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter ...

