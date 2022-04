Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0243 --Frau rastet aus--

Ort: Bremen-Findorff, OT Findorff-Bürgerweide, Bürgerweide Zeit: 21.04.2022, 21:20 Uhr

Am Donnerstagabend rastete eine 24-Jährige auf der Osterwiese aus. Sie attackierte Passanten und trat und schlug um sich, als Polizisten sie stoppen wollten. Dabei erlitt eine Polizistin eine Gehirnerschütterung.

Gegen 21:20 Uhr sah eine Fußstreife auf dem Festgelände, wie die 24-Jährige auf eine Gruppe vor einem Stand losging und einer Frau an den Hals griff. Als die Polizisten dazwischen gehen wollten, ließ sich die Frau nicht beruhigen und versuchte immer wieder zu der Gruppe zu gelangen. Die Einsatzkräfte brachten sie daraufhin zu Boden. Hier schlug und trat die 24-Jährige um sich, versuchte die Polizisten zu beißen, beleidigte sie und zog einer Polizistin so an den Haaren, dass diese gegen eine Glasscheibe knallte. Auch als ihr Handfesseln angelegt wurden beruhigte sie sich nicht, so dass sie mit auf die Wache genommen wurde. Bei der Maßnahme erlitt eine Polizistin eine Gehirnerschütterung und auch die 24-Jährige wurde verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Die Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung. Die weiteren Ermittlungen hierzu dauern an.

Im Anschluss postete die 24-Jährige in den sozialen Medien einen Beitrag über den Polizeieinsatz. Hierzu prüft die Polizei derzeit, ob strafrechtlich relevante Inhalte vorliegen.

