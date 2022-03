Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Täter stiehlt Geld und flüchtet mit gestohlenem Fahrrad

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Laagbergstraße

06.03.2022, 06.15 Uhr

Ein unbekannter Täter entwendete am Sonntagmorgen Geld aus einer Kasse in einem Geschäft in der Laagbergstraße. Zur Flucht nutzte der Dieb ein vor dem Imbiss stehendes Fahrrad. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Am frühen Sonntagmorgen hielt sich der Angestellte in dem Imbiss in der Laasgbergstraße auf, um dort zu reinigen. Plötzlich hörte er die Eingangstür. Als der Angestellte aus dem Fenster sah, bemerkte er zwei Personen. Eine Person flüchtete mit dem Fahrrad des Mitarbeiters, welches er zu Beginn seiner Arbeit vor dem Geschäft abgestellt hatte. Den anderen Mann hielt der Angestellte vorsichtshalber bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bei einer Inaugenscheinnahme der Kasse stellte der Mitarbeiter dann fest, dass Bargeld fehlte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der festgehaltene Mann mit dem Diebstahl nichts zu tun. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell