POL-WOB: Berauschter Fahrradfahrer stürzt

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Landesstraße 290 Richtung Brechtorf 04.03.2022, 21:50 Uhr Bei einem Unfall am Freitagabend ist ein 20-jähriger Audi-Fahrer mit seinem Pkw auf der Landesstraße 290 in Wendschott von der Straße abgekommen. Der Fahrer sowie sein 18-Jähriger Beifahrer wurden nicht verletzt. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. An dem Audi entstand Totalschaden. Der 20-Jährige befuhr mit seinem ...

