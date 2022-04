POL-E: Essener Polizist befreit Person aus brennendem Hotelzimmer - Verleihung der Rettungsmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen

Essen (ots) - 45219 E.-Kettwig: Seit dem 20. März wird der 78-jährige Horst W. aus Essen vermisst. Der Senior blieb an diesem Tag einem wichtigen Termin unentschuldigt fern, obwohl er als sehr zuverlässig gilt. Zuletzt gesehen wurde er am 13. März in der Evangelischen-Freikirchlichen Gemeinde an der Krummacherstraße in Kettwig. Herr W. hat gesundheitliche Probleme ...

mehr