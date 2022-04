Polizei Essen

POL-E: Essen: Verfolgungsfahrt endet in Hauswand - Autofahrer stand mutmaßlich unter Einfluss von Alkohol und Drogen

Essen (ots)

45307 E.-Kray: In der vergangenen Nacht (31.März) fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen Mitternacht ein Ford auf, welcher mit einem defekten Rücklicht auf der Krayer Straße unterwegs war. Die Streifenwagenbesatzung schaltete das Anhaltezeichen "Stopp Polizei" ein, welches der 36-Jährige missachte und seinen Pkw prompt beschleunigte. Vor der Einmündung "Am Zehnthof" scherte er in den Gegenverkehr aus und überfuhr eine rote Ampel. Der 36-jährige Essener flüchtete weiter in Richtung Steele.

In einer Linkskurve an der Fürstinstraße brach das Heck des Autos aus, wodurch der 36-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Ford prallte mit den Reifen gegen einen Bordstein, wodurch er auf den Gehweg geriet und mit drei Hauswänden kollidierte. Der 36-jährige Deutsche konnte unverletzt aus seinem Pkw aussteigen. An zwei Hauswänden und an einem Fallrohr eines dritten Hauses entstand Sachschaden.

Nach ersten Ermittlungen am Unfallort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 36-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Atemalkoholtest verlief positiv und der Tatverdächtige räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Der Konsum von Alkohol und Drogen ist dem Essener durch eine gerichtliche Führungsauflage untersagt.

Die Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass der Wagen nicht zugelassen ist und auch kein Versicherungsschutz besteht. Die Kennzeichen gehören zu einem anderen Fahrzeug. Die TÜV Siegel hatte der 36-jährige Beschuldigte vermutlich eigenständig auf die Kennzeichen geklebt. Der Ford wurde von der Polizei vor Ort sichergestellt.

Der Verdächtige konnte die Polizeiwache nach der Entnahme von Blutproben wieder verlassen.

Die Ermittlungen dauern an./ViV

